Fatsa'da öğrencilere başarının püf noktaları anlatıldı Eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan: “Sosyal medya ile gençlerin geleceğini ve hayallerini çalıyorlar”

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, ‘Başarıya Gülümse’ adlı konferans verdi.

Fatsa Belediyesince gerçekleştirilen "OkurYazar Buluşması" kapsamında eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan’ın verdiği konferans, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilerle başarının püf noktalarını paylaşan Aslanhan, en önemli kriterinin hayal etmek, o hayale inanmak ve başarıya odaklanmak olduğunu söyledi.

Başarıların öncelikle hayalle başladığını kaydeden Sıtkı Aslanhan, “Her şey insanın kafasında bitiyor. Başarı, başarısızlık, mutluluk, galip gelme ve mağlup olma. Kaybedeceğinizi düşünüyorsanız bilin ki zaten çoktan kaybetmişsinizdir. Başarı ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir” dedi.

Teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerine de değinen Aslanhan, kitap okumanın eğitimdeki ve yaşamdaki önemini, dilin doğru kullanımı ve kişisel gelişimdeki önemini keyifli bir şekilde anlattı.



“Sosyal medya ile gençlerin geleceğini ve hayallerini çalıyorlar”

Sosyal medya aracılığıyla özellikle gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü, hayallerinin ve geleceklerinin nasıl çalındığını anlatan Aslanhan, “Gençleri tuzağa düşürmek için her gün yeni internet uygulamaları geliştiriyorlar. Bilin ki, birileri size ücretsiz hizmet sunmaya çalışıyorsa bu hizmetin bedeli sizlersiniz. İnternet kötü değil, sadece bizler yanlış kullanıyoruz. Gençlerin telefonla oynarken direğe tosladığını, çukura düştüğünü gördüm. Sosyal medyanın her türlü olanağı sizin hayalleriniz ve geleceğinizi çalıyor. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Akıllı telefonlar başarınızın önündeki en büyük engeldir. Bu engeli kendi önünüze sizler koyuyorsunuz. Üniversite sınavına çok az bir zaman kaldı. Bugüne kadar yapamadınız ama bugün bu salondan çıkarken net bir karar alın ve akıllı telefonunuzu sınava kadar bir kenara koyun. Telefon yanınızdayken ders çalışamaz ve başarılı olamazsınız. Alacağınız bu çok önemli karar inanın geleceğinizi kurtaracak. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz bunalım takılıyor ve çıkmaza doğru sürükleniyor. Sosyal medya üzerinden ülkemizin gençleri uyutuluyor ve geleceği çalınıyor. Gençler uyanın artık. Üniversite sınavları o kadar zorlaştı ki, kitap okumayan gençler üniversite sınavında başarılı olamayacak” ifadelerine yer verdi.

Konferansın sonunda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile İlçe Müftüsü Hamza Bayram, program anısına Sıtkı Aslanhan’a hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

Ardından Sıtkı Aslanhan, Fatsa Belediyesi tarafından öğrencilere hediye edilen kendi kitabı Başarıya Gülümse’yi imzaladı.

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