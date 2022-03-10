Ordu’da şoför esnafına destek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplu taşıma şoför esnafına her ay bin 500 lira destek vereceklerini açıkladı

Başkent Ankara’da otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı. Ordu’da ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özel halk otobüs şoför esnafına her ay verdiği 600 lirayı yüzde 150 artışla 1500 liraya çıkardı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında açıklama yapan Başkan Güler, Elektronik Ücret Toplama Sistemi(EÜTS) kapsamında ücretsiz binişler için araç başına verilen 600 TL’lik desteği yüzde 150 arttırdıklarını belirterek 1500 TL’ye çıkardıklarını söyledi.

Esnafları maliyet artışları karşısında mağdur etmediklerini belirten Başkan Güler, “Birkaç gündür şoför esnafımızla konuşuyoruz. 218 adet özel halk otobüsü esnafımızla görüştük. Onların hoşuna giden bir karar aldık. Esnafımıza 1.500 TL destek vereceğiz. Günde 6 bin 500 ayda ise 195 bin kişi toplu taşımayı kullanıyor. Dolayısıyla şehitlerimizi, gazilerimiz, engellilerimiz ve emeklilerimiz bu çalışmadan yararlanacak. Şoför esnafımız mağdur etmedik. Kendileri de çok mutlu oldular. Bundan sonra Belediye olarak araç başına 1500 TL’ye kadar destek vermiş olacağız. Biz büyük bir aileyiz. Hiçbir ayrım yapmadan gönül belediyeciliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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