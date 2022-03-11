Başkan Tören: “Kentimizin yeşil varlığını önemsiyoruz”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında toplu konut bahçeleri meyve fidanları ile buluşturuluyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, kentin yeşil varlığını önemsediklerini belirtti.

Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan ve Ordu’nun il oluşunun 100’üncü yılına özel 100 bin fidan projesi kapsamında şehir merkezinde, limon mandalina ve kamkat portakalından oluşan 20 bin narenciye fidanı dikimine devam ediyor. Proje kapsamında kırsal mahallelerde 80 bin ceviz fidanını üreticiler eliyle toprakla buluşturan belediye, şehir merkezinde parklar, çocuk oyun alanları, yaya yolları ve okul bahçelerinde gerçekleştirdiği narenciye fidanı dikimlerini toplu konut bahçelerine taşıdı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tören, “Şehrimizin kaynaklarını kullanırken, gelecek nesillere de tahrip etmeden aktarabilmek adına kaynaklara zarar vermeden sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda kentimizin yeşil varlığını çok önemsiyor, mevcudu korurken yeşili daha da arttırarak gelecek kuşaklara her yönüyle yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için çalışıyoruz. Hem yeşil ekonomiye, hem de temiz bir çevre ve doğaya yönelik çevreci uygulamalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.