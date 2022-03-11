Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1442 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede 6 ilde eğitime 1 gün ara verildi.
Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon´da 708, Rize´de 40, Ordu´da 68, Giresun´da 200, Gümüşhane´de 129, Samsun´da 79, Artvin'de 13, Bayburt'ta 14, Sinop'ta 191 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
6 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ
Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, eğitimi de aksattı. Kar nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Samsun ve Trabzon'da eğitime 1 gün ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-03-11 11:27:23
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