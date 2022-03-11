Ordu’da karla mücadele sürüyor

Meteoroloji tarafından hafta başından beri uyarısı yapılan kar yağışı Ordu’da etkisini gösterirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, dün öğle saatlerinden itibaren 345 mahalle ve grup yoluna müdahalede bulunarak güzergahların trafiğe açık kalmasını sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta başından itibaren uyarısı yapılan yoğun kar yağışı dün öğleden sonra Ordu genelinde şiddetini artırdı. Perşembe gününden bu yana meydana gelen kar yağışları ve tipiye bağlı olarak etkilenen 345 mahalle ve grup yolu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Bazı ilçelerdeki kar kalınlığı 50 santime ulaşırken ortalama kar yüksekliği ise 32 santim olarak belirlendi. 464 araç ve iş makinesi, 533 personel ile sahada aktif şekilde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, müdahalelerle yolların açık kalmasını sağladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçelerde 21 hastanın ve 8 cenazenin taşınması için çalışmalara öncelik verildiği öğrenildi.

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