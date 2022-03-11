ODÜ'de ‘yaylı çalgılar’ konseri gerçekleştirildi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yaylı çalgılar konseri gerçekleştirildi.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser Salonu’nda düzenlenen konserde, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Gonca Görsev Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Kalay Meydan ve konuk sanatçı Begüm Sarısözen Alpaydın ile öğrenciler tarafından çok sayıda yerli ve yabancı eserler seslendirildi.

Konser sonrası Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, konuk sanatçı Begüm Sarısözen’e, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener ise Öğr. Üyesi Gonca Görsev Kılıç’a ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Köksal Apaydınlı da Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Kalay’a çiçek takdim etti.

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