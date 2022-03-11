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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Işık’tan çölyak hastası Naile’ye ziyaret

İHA

Kaymakam Işık’tan çölyak hastası Naile’ye ziyaret

Ordu’nun Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, ilçede yaşayan 11 yaşındaki çölyak hastası Naile Keçeli'yi ziyaret ederek glütensiz gıda yardımında bulundu.
Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen çölyak hastası 11 yaşındaki Naile Keçeli’nin glütensiz gıda ihtiyaçları Ünye Kaymakamlığı tarafından karşılanırken, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kuzu Keçeli'nin ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette, çölyak hastası Naile Keçeli'ye çeşitli hediyeler de verildi.
Glütensiz gıdaların gerek fiyatlarında, gerekse temini konusunda zorluklar olduğunu söyleyen Kaymakam Işık, “Bu zorlukları bir nebze azaltmak için çölyak hastası küçük Naile’nin ailesine gıda desteğinde bulunduk. Kaymakamlık olarak hemşerilerimizin yanındayız. Şimdiye kadar onlara elimizdeki olanaklar dahilinde hep yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz, elimizdeki tüm imkanları onlara sunmaktan ve çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmekten dolayı son derece sevinçliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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