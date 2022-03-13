Ordu’da sokak hayvanlarını besleme seferberliği

Ordu’da olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için 19 ilçede besleme seferberliği sürdürüyor.

Ordu’yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sokak hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor. Yer yer 1 buçuk metreyi bulan kar kalınlığı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 19 ilçede sokak hayvanları için besleme çalışması yapıyor. Ekiplerini seferber eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin en ücra köşelerine dahi ulaşarak gerek mama odaklarına gerekse farklı noktalara bıraktıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu soğuk günlerde onların aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

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