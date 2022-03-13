Ordu’da kar eğlenceye dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da kar eğlenceye dönüştü

İHA

Ordu’da kar eğlenceye dönüştü

Ordu’nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etkisini sürdürürken, çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.
Ünye ilçesinde çocuklar kar sevinci yaşadı. Cumhuriyet Meydanı, sahil boyu ve kumsallara inen aileler ve çocukları karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar kardan adam yaptı. Ünye’nin yüksek kesimlerinde 130 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler seferber olurken, yetkililer vatandaşları soba ve baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da kar mücadelesi
YEREL HABERLER Ordu’da kar mücadelesi
Ordu’da sokak hayvanlarını besleme seferberliği
YEREL HABERLER Ordu’da sokak hayvanlarını besleme seferberliği
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
Ordu’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 3 ...
Fatsa'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Fatsa'da sokak hayvanları unutulmadı
Başkan Kibar: "Yollarımızı açık tutmak için ekiplerimiz yoğun bir çaba gösteriyor"
YEREL HABERLER Başkan Kibar: "Yollarımızı açık tutmak için ...
Geçimini hayvancılık ile sağlayan yaşlı kadının yardımına belediye başkanı yetişti Kar nedeniyle 22 bidon süt ve yoğurdunu satmak için kent merkezine indiremeyen kadın, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’den yardım istedi, ekipler kadına yardımcı oldu
YEREL HABERLER Geçimini hayvancılık ile sağlayan yaşlı kadının ...
Karadeniz'de, 9 ilde bin 777 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de, 9 ilde bin 777 köy ve mahalle yolu ...
Ünye'de 'Yunus Emre Türbesi' tescillendi
YEREL HABERLER Ünye'de 'Yunus Emre Türbesi' tescillendi
Kaymakam Işık’tan çölyak hastası Naile’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Işık’tan çölyak hastası Naile’ye ziyaret
Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu’da başladı
YEREL HABERLER Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu’da başladı
ODÜ'de ‘yaylı çalgılar’ konseri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ODÜ'de ‘yaylı çalgılar’ konseri gerçekleştirildi
Fatsa Belediyesi Medya Akademisi kayıtları başladı
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi Medya Akademisi kayıtları başladı
Ordu’da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da karla mücadele sürüyor
Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık tezgahlarına yansıdı Balıkçılar: “Son bir ayda fiyatlar yüzde 50 arttı”
YEREL HABERLER Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık ...
Soydan: “Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor”
YEREL HABERLER Soydan: “Şuan için zirai don yok ancak risk devam ...
Endemik bitkileri barındıran ormana 'taş ocağı' tepkisi
YEREL HABERLER Endemik bitkileri barındıran ormana 'taş ocağı' ...
Çaybaşı yolu kara teslim
YEREL HABERLER Çaybaşı yolu kara teslim
Siyez ekmeği fırınlarda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in tarım projeleri günlük hayatımızda yer almaya başladı. Âtıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla üretimine başlanan siyez buğday unundan üretilen ekmekler artık sofralarda yer almaya başladı
YEREL HABERLER Siyez ekmeği fırınlarda Ordu Büyükşehir Belediye ...
Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan ...
Uzmanından uyarı: “Tedavi edilemeyen obezite kısırlığa neden olabilir” Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy: “Obezite tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Zira tedavi edilmeyen obezite; şeker hastalığından kalp hastalıklarına, kanserden kısırlığa ve eklem rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilir”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Tedavi edilemeyen obezite ...
Başkan Tören: “Kentimizin yeşil varlığını önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Kentimizin yeşil varlığını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.