İskeleden düşen kadını su altı polisleri kurtardı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta iskelede yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen Ayşe Taraman (52), su altı polisleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'ndeki iskelede meydana geldi. İskelede yürüyen Ayşe Taraman, dengesini kaybedip denize düştü. Kadının denizde çırpınışlarını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri gönderildi. Ekipler, denize can simidi atarak Taraman'ı sudan çıkarmaya çalıştı. Taraman, simide tutunamayınca su altı polisleri denize girerek kadını kurtardı. Üşüdüğü gözlenen Taraman, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Deniz ÖZEN
2022-03-14 15:14:32
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