Ordu’da trafik suçuna af yok

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 27 araç trafikten men edilirken 24 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

713 Mart tarihleri arasında İl geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 24 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 10 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 73 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 408 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 24 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 34 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 27 araç trafikten men edilirken 24 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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