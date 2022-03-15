Patpatlara reflektör takılması kazaları azalttı

Ordu’da kırsal kesimde sık kullanılan ve patpat tabir edilen tarım araçlarının üzerine reflektör takılması çalışmasından başarılı sonuç alındı. Buna göre devlet karayollarında patpat araçlarının karıştığı kazalarda yüzde 36 azalma meydana geldiği belirlendi.

Ordu Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen çalışma kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ sloganıyla, karayoluna çıkması yasak olan ancak tarım arazilerine geçiş için kısa süreli karayolunu kullanmak zorunda kalan patpat tabir edilen tarım araçlarına reflektör ve yansıtıcı etiket takıldı.

Başarılı bir sonuç alınan çalışma kapsamında 2021 yılında patpat tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 36 oranında azalma sağlandığı belirlendi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve patpat tabir edilen tarım aracı sürücülerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini açıkladı.

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