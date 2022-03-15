Doğadaki canlılara yem bıraktılar

Fatsa Orman İşletme Şefliği tarafından doğadaki canlılar için yem bırakıldı.

Ordu’da karla kaplı yüksek kesimlere hayvanlar için yem konuldu. Fatsa Orman İşletme Şefliği yetkilileri tarafından kış mevsimi sebebi ile doğada yiyecek bulamayan canlıların yaşamını sürdürmesi amacı ile yem bırakıldı.

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, kış mevsiminin sert geçtiği Ordu’da hayvanların doğada aç kalmamaları için çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu kapsamda kış aylarının çok soğuk geçtiği, havaların geceleri eksi derecelerde seyrettiği bu günlerde doğada bulunan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiklerini göz ardı etmedik. Yaban hayatının ve sokak hayvanlarının beslenmesi için çeşitli alanlara bırakıyoruz. Bu hizmeti işletme şefliğimizce kurduğumuz bir ekiple günlük takip ediyoruz. Bu çalışmaların kış boyunca yapacağız, vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla doğaya yiyecek bırakabilirler" diye konuştu.

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