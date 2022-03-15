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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

İHA

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Ordu’nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirlenerek besleme yapıldı. Atatürk Mahallesi, Gölevi Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı civarında sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, onların yaşam alanlarının olduğu bölgelere mama bıraktı. Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri köpekleri severek onlarında yaşama ihtiyacı var mesajı verdi. Polislerin bu hareketi ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.

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