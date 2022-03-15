Belediye çalışanlarından anlamlı figür

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediyenin temizlik görevlileri tarafından yapılan ayyıldız figürü vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Ünye’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın beyaz örtüyle kaplanmasının ardından belediye ekipleri İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümüne dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı. Meydanda bulunan beyaz örtüye oluşturdukları hilal ve yıldız figürü ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümüne dikkat çekmek isteyen Ünye Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde yaklaşık yarım saatlik çalışma ile ayyıldız figürü çizdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101.yıl dönümü ve aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel yapılan anlamlı çalışmayı gören vatandaşlar hem şaşkınlıklarını gizleyemediler hem de Ünye Belediyesi ekiplerini tebrik ettiler.

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