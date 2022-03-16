Mehmet Akif Ersoy dizeleriyle anıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101'inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı gerçekleştirildi.

Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anma programının açılışında konuşan Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Salih Aydın, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir olmadığına dikkat çekerek, "O zulme ve haksızlığa uğramış, vatan toprakları düşman tarafından işgal edilmiş, aziz milletimizin yedi düvele karşı dillere destan baş kaldırışıdır. Bizim Milli Marşı’mızın tüm milli marşlar arasında ayrı bir yeri vardır. İstiklal Marşı'mız yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde yazıldı. O, dünya var oldukça güzel Anadolu’muzun semalarında yankılanacak. Dosta ve düşmana karşı birliğimizi ve beraberliğimizi haykıracak. Bize bu güzel marşı hediye eden Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u ve gösterdikleri kahramanlıkları ile bu marşın yazılmasına vesile olan aziz şehitlerimizi saygı ile anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program İstiklal Marşı’nın yazılışını anlatan tiyatro gösterisi ile devam etti. Program Mehmet Akif’in Ersoy’un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi, müzik ve şiir dinletisi katılanlara duygulu anlar yaşattı. Program sonunda 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, Kuran’ı Kerim tilaveti ve Arif Nihat Asya'nın Dua' şiiri ile sona erdi.

Programa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yarbay Bünyamin Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şevket Dev, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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