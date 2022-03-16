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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 28’i tamamlandı

İHA

Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 28’i tamamlandı

Ordu’ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde hizmet verecek olan hastanede, ekiplerin hummalı çalışması ile inşaatın yüzde 28’lik bölümü tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ve alt yapı gibi önemli kısımları başta olmak üzere birçok alanda desteklerini verdiği Ordu Şehir Hastanesi’nin belirtilen süreler içerisinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
2006 yılında Ordu Üniversitesi ile Tıp Fakültesi’ni Ordu’ya kazandıran Başkan Güler, yine üniversite arazisinde hızla devam eden ve inşaatın başlama sürecinde gayretli çalışmaları ile aktif rol oynadığı Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Şantiye alanını gezen ve burada Ekşioğlu Ahes Yöneticisi Ali Ekşi, Proje Müdürü Dündar Kadanalı ve proje mimarlarından Betül Ergan ile bir araya gelen Başkan Güler, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

“Tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz”
Hastane inşaatının Türkiye’de devam eden hastane çalışmaları arasında en hızlı ilerleyen çalışma olduğunu belirten Başkan Güler, bu çalışmalara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin artarak devam ettiğini söyledi. Hastane inşaatında birçok alanda koordineyi üstlendiğini dile getiren Başkan Güler, “Çok hızla devam eden bir çalışma yapılıyor. Türkiye’de devam eden şehir hastaneleri içerisinde en hızlı giden inşaatlardan bir tanesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Sürecin başında açtığımız yollar ile birlikte bu sayıyı artırarak hastaneye ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Yıl sonunda inşallah morfoloji binasını hizmete alacağız. Bunun için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eski bir enerji bakanı olmam dolayısıyla hem TEİAŞ ile hem yüksek gerilim hatları ile ilgili hem de YEDAŞ ile ilgili çalışmaların koordinesini sağlıyoruz. Aynı zamanda alan içerisinde bulunan derenin deplase edilmesi sürecini yönetiyoruz. Öte yandan Altınordu’nun imarında yaptığımız köklü değişimin faydalarını da burada gördük. Şehir ile hastane ve aynı zamanda üniversite ile uyumu oluşturduk. Tüm bu çalışmaların koordinasyonunu sağlıyoruz. Alt yapı süreçleri için de Fen İşleri birimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İyi ki hastane ile Büyükşehir’in birlikte çalışmasını oluşturmuşuz” diye konuştu.

“Çevre illere de hizmet verecek"
Hastanenin bittiğinde Ordu başta olmak üzere, bölge illerine de hizmet edebileceğini ifade eden Başkan Güler, “Şehir hastanemiz Giresun’a ve aynı zamanda belki İç Anadolu’da Tokat ve Amasya’ya da hizmet verebilecek bir hastane. Amfileri ile birlikte burada toplantıların ve eğitimlerin yapıldığı bir merkez olacak. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehir hastanemizin tamamlanması ve bitmesi için katkımızı gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir koordine var. Bu çalışmanın arkasında biz varız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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