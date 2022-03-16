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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı

İHA

Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde eğitimöğretim faaliyetine devam eden Şehit Doğan Gökbulut İlkokulunda, iş adamı Onur Şahin tarafından onarımı ve donatımı gerçekleştirilen Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Onur Şahin tarafından annesi Emine ve babası Rahmi Şahin adına onarım ve donatımı yapılan ana sınıfının açılış törenine, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu Müdürü Mustafa Ergenç ve okul yöneticileri, öğretmenler, hayırsever iş insanı Onur Şahin ve ailesi katıldı.
Konuşmasına, okulun 1992 yılında Ağrı’da şehit olan Doğan Gökbulut’un ismini taşıdığını hatırlatarak başlayan Vali Tuncay Sonel, “Ben bu vesileyle bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Hayırseverler son 2 yılda 718 derslik kazandırdı
Ordu’nun, eğitim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Millî Eğitim Bakanlığının destekleri, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliği atağa kalktığını söyleyen Vali Sonel, son iki yılda Ordu’da devlet ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 718 derslikten oluşan 51 okulun eğitimöğretime kazandırıldığını ifade etti.
İnsana yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğunun altını çizen Vali Tuncay Sonel, “Bu okulda çocuklarımız var, goncagül misali evlatlarımız var. Yarın buradan doktorlar çıkacak, mühendisler çıkacak. Nobel ödülü alacak Türk bilim insanlarımız çıkacak, mühendislerimiz çıkacak. Bunlar ülkemiz adına gurur verici şeyler. Biz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber çalışacağız. Ben bu manada buraya, eğitim camiasına, sağlık camiasına, hayır işlerine şu kadarcık dahi bir katkı yapan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Onur Şahin’in kıymetli anneleri Emine teyzemize de Allah’tan sağlıklı, uzun, bereketli bir ömür diliyorum” diye konuştu.

60 okulda anasınıfları iyileştirme kapsamına alındı
Açılışta Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da bir konuşma yaparak Ordu ili genelinde “Temel Eğitimde 10.000 Okul İyileştirme Projesi” kapsamında 60 okulda açık olan ana sınıflarının iyileştirme projesi kapsamına alındığını belirtti.
Proje kapsamında Ordu’da 398 adet anasınıfı şubesine ek olarak 77 yeni anasınıfı şubesi açılarak toplam 475 ana sınıfı şube sayısına ulaşıldığının altını çizen Vargeloğlu, özgüvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini söyledi.
Vargeloğlu, “Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınarak esnek zamanlı, alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturularak bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılmaktadır. Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınarak atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına öncelik veriliyor” diye konuştu.
Okul Müdürü Mustafa Ergenç de bir konuşma yaparak, “Hayırsever iş insanı Onur Şahin’e ve okulumuza vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Altınordu Kaymakamımıza, Altınordu Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul müdüründen teşekkür
1994 yılında açılışı gerçekleştirilerek Şehit Doğan Gökbulut’un isminin verildiği okula aynı sene anasınıfı yaparak eğitime katkıda bulunan Onur Şahin de bir konuşma yaparak şunları söyledi: “1993 yılında vefat eden rahmetli babamız Rahmi Şahin adına, okulun açılmış olduğu 1994 yılında bir anasınıfı açılışı gerçekleştirmiştik. Bu anasınıfını 10 yıl sonra tekrar revize ettik. Geçtiğimiz sene içerisinde sağ olsun okul müdürümüz ve anasınıfı öğretmenlerimiz sınıfın tekrar revize edilmesi gerektiği bize ilettiler. Biz de tüm aile olarak bu anasınıfının yenilenmesi kararını aldık. Biz, 25 yıldan beri bu hizmeti devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Bir şehit kardeşimizin ismini taşıyan, böyle değerli bir tabelanın altında eğitim camiasına ilk başlayan yavrularımızın adına, anne ve babamızın isminin yaşatılmasına olanak sağlayan, geçmişten bugüne kadar görev yapan tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından, Vali Tuncay Sonel, törene katılan protokol mensupları hayırsever iş insanı Onur Şahin, annesi Emine Şahin ve öğrenciler tarafından kurdele kesimi yapılarak, Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.
Açılışı yapılan ana sınıflarını gezen Vali Tuncay Sonel, ana sınıflarında eğitim gören minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, onları mutlu etti.
Okulda öğrenim gören öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezen ve projeleri inceleyen Vali Sonel, öğrencileri ve onları eğiten öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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