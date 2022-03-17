Doğu Karadeniz'de 305 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 305 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Trabzon, Ordu, Samsun, Rize ve Gümüşhane'de 18 ilçede okullar tatil edildi.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 36, Rize´de 73, Giresun´da 108, Artvin'de 49, Gümüşhane'de 39 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

4 İLDE 18 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Öte yandan bölgede yaşanan kar yağışı eğitim öğretimi de sekteye uğrattı. Trabzon´un Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde, Ordu´nun Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Mesudiye ilçelerinde, Gümüşhane´nin Kürtün ilçesinde, Samsun´un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde ve Rize kent genelindeki okullarda kar nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu

2022-03-17 12:03:48



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