Ordu´da iş yerinin kundaklanma anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da iş yerinin kundaklanma anı kamerada

DHA

Ordu´da iş yerinin kundaklanma anı kamerada


Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde ayakkabı dükkanı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan Ömer Kuru'ya ait ayakkabı satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Dükkandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlerin sardığı iş yerindeki yangını kısa sürede ekipler, kontrol altına aldı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen polis, iş yerini ateşe veren bir kişinin olduğunu tespit etti. Görüntülerde, iş yeri önündeki tezgaha yaklaşan şüphelinin çakmakla bezi tutuşturduğu, uzaklaşıktan sonra geri dönerek tezgahın yanıp yanmadığını kontrol ettikten sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'
İş yeri sahibi Ömer Kuru, yangın sırasında evde olduğunu ve komşularının haber vermesiyle olayı öğrendiğini söyledi. Yaşananları anlatan Kuru, "Yangını söndürdüler ancak maddi zararımız oldu. Cana gelmesin önemli olan o. Bir şekilde yaramızı saracağız. Benim yetkililerden isteğim; bir an önce yakan kişinin yakalanması. Güvenlik kamerasından da izledik. Yaktıktan sonra gidiyor, sonra yandığını kontrol etmek için geri dönüyor. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka arkadaşımızın başına gelir. Böyle zararlı kişilerin bu şekilde dolaşmasını istemiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye
2022-03-17 12:44:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz'de 305 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 305 yerleşim yerinin yolu kardan ...
“Çıplak Vatandaş” filmi Ordu'da gerçek oldu Stokçuları, caddelerde yarı çıplak dolaşarak protesto etti
YEREL HABERLER “Çıplak Vatandaş” filmi Ordu'da gerçek ...
Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' deriz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: Mayıs ayında 'Pandemi bitti' ...
Ordu’da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi Ordu’da yangın: Ayakkabı dükkânı alevler içerisinde kaldı
YEREL HABERLER Ordu’da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale ...
Fatsa Belediyesi kent mobilyası üretim tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi kent mobilyası üretim tesisi kuruyor
Ordu’da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni yapıldı
YEREL HABERLER Ordu’da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih ...
Ordu’da heyelan bir evde hasara neden oldu
YEREL HABERLER Ordu’da heyelan bir evde hasara neden oldu
Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı
YEREL HABERLER Emine ve Rahmi Şahin Ana Sınıfları açıldı
Kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift, 4 saatlik çalışma ile kurtarıldı Belediye Başkanı Aşkın Tören’e ulaşan çiftin yardımına Altınordu Belediyesi ekipleri koştu
YEREL HABERLER Kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift, 4 saatlik ...
Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 28’i tamamlandı
YEREL HABERLER Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 28’i tamamlandı
Ordu’daki FETÖ soruşturması
YEREL HABERLER Ordu’daki FETÖ soruşturması
Mehmet Akif Ersoy dizeleriyle anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy dizeleriyle anıldı
Fatsa’da kumar oynayan kişilere suçüstü
YEREL HABERLER Fatsa’da kumar oynayan kişilere suçüstü
Çambaşı'na uluslararası marka Çambaşı Yaylası’nda inşa edilen 5 yıldız konforundaki otel bundan böyle uluslararası Wyndham markası altında turizm sektörüne hizmet verecek
YEREL HABERLER Çambaşı'na uluslararası marka Çambaşı Yaylası’nda ...
Charles Chaplin OBBKT perdesinde Sinema tarihinin unutulmaz ismi Charles Chaplin’in “Yumurcak” filmi 16 Mart Çarşamba saat 19.00’da OBBKT’de
YEREL HABERLER Charles Chaplin OBBKT perdesinde Sinema tarihinin ...
Büyükşehir’den Altınordu’ya modern park
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Altınordu’ya modern park
Altınordu Belediyesi’nde ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nde ihtiyaç sahiplerine destek
Soba faciasında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi
YEREL HABERLER Soba faciasında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa ...
Belediye çalışanlarından anlamlı figür
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarından anlamlı figür
Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler
Biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği keşfedildi Diyetisyen Melisa Karataş: “Northumbria Üniversitesi araştırmacıları, biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performansının yüzde 15 oranında arttığını keşfetti”
YEREL HABERLER Biberiye kokusunun hafızayı güçlendirdiği ...
Doğadaki canlılara yem bıraktılar
YEREL HABERLER Doğadaki canlılara yem bıraktılar
Ordu’da 2 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu’da 2 torbacı tutuklandı
Patpatlara reflektör takılması kazaları azalttı
YEREL HABERLER Patpatlara reflektör takılması kazaları azalttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.