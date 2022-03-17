Ordu’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik 2021 yılı Eylül ayında düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alınması ve halen 33 kişinin yargılanmasıyla devam eden operasyondan elde edilen materyaller üzerine Ordu ve Ankara’da bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ordu’da 7 Ankara’da 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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