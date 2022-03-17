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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı

İHA

Ordu’daki heyelanda boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı

Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan daire sayısı 51’e çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bloklu ve 36’şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar, taşarak perde altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan evlere ulaştı. Olaya, Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Meydana gelen heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi’nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, alanda çalışma başlattı. Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada toplam 15 daire ile 3 işyeri boşaltıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından ise sitenin A bloğundaki bulunan 36 daire için daha boşaltılma kararı alındı. Bu kapsamda toplam boşaltılan daire sayısı 51’e yükseldi.
AFAD yetkilileri evleri hakkında boşaltılma kararı verilen vatandaşlar görüşerek, süreç hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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