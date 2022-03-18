Ordu'da eğitime kar engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre kar yağışının il genelinde devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceği beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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