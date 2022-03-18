Ünye'de palyatif servisi yeniden hizmete açıldı

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Ünye Devlet Hastanesi’nde Covid19 salgını nedeniyle kapatılan palyatif servisi 2 yıl aradan sonra tekrar hizmete başladı.

Covid19 salgınında yoğun bakım ihtiyacı artması nedeniyle daha önce faaliyetini sürdüren palyatif servisleri kapatılarak yoğun bakım ünitelerine dönüştürüldüğünü belirten Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu, “Aşılamayla birlikte salgının etkinliğinin azalması ve yatan hasta sayısının düşmesi ile beraber hastanede normalleşme çalışmalarımız da hız kazandı. Bu kapsamda ilk önce efektif olmayan ameliyatlar yapılmaya başlandı. Hasta taleplerine cevap verebilmek için kapalı olan servisleri bir bir açıyoruz. Son olarak pandeminin ilk aylarında kapatmak durumda kaldığımız palyatif bakım merkezimizi de aktif hale getirdik” dedi.

Kutlu, palyatif bakım ile ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikâyetlerin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçladıklarını kaydetti.

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