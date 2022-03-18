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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa’da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans

İHA

Fatsa’da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Çanakkale’den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” adlı konferans verildi.
Fatsa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa sürdürülen ‘Aile Okulu’ projesi çerçevesinde, Yazar ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü dolayısıyla “Çanakkale’den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” adlı konferans verildi.
Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Fatih Akbaba katılımcılara konferansı sundu. Konferansın ardından açıklamalarda bulunan Akbaba, “Çanakkale bir aşktır, Çanakkale sadakattir, toprağa vatana sadakatle bağlı kalanların destanıdır. Çanakkale geçilmez dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. En önemli şey bu toplum istediğinde zor durumda kaldığında nasıl bir araya geldiğini ve bütün renklerin bütün milletlerin bir araya gelip topraklar için canını hiç gözünü kırpmadan verdiğinin aslında belgesidir Çanakkale. Bu açıdan da bir zorlukla karşılaşırsak Çanakkale ruhunu hemen hatırlayıp, o ruhla birbirimize destek olmalıyız” dedi.
Programın sonunda Fatsa Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Okyay Sarıhan ve İlçe Müftüsü Hamza Bayram, Fatih Akbaba’ya çiçek takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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