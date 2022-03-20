Ordu’da sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

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TFF 3. Lig maçında Fatsa Belediyespor ile Osmaniyespor karşılaşması öncesi Fatsa İlçe Stadyumu’nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşilsarı lacivertli taraftarlar da destek verdi.

Fatsa Belediyespor Osmaniyespor maçı öncesi sahanın karla kaplı olmasından dolayı taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu.

Fatsa Belediyespor Başkanı Adem Bekar ve Osmaniyespor Başkanı Bülent Çenetle birlikte kar temizleme çalışmalarına katılanlar arasındaydı.

Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.

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