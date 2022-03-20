TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Osmaniyespor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyesspor sahasında karşılaştığı Osmaniyespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Tolga Akbaba xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Cemal Can Çakır xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Emre Usta dk. 21 xx), Ahmet xx, Ramazan xx, Hüseyin Atalay xx (Şahinali dk. 62 x), Muhammet Burak xx, Tahir xx, Yiğit xx (Yiğithan dk. 62 x)

Osmaniyespor : Yağızcan xx, Emirhan xx (Muhammet dk. 77 x), Mehmet Sefa xx, Burak xx, Ali Sinan xx (Ahmet dk. 64 x), Mustafa xx, Kadir Mert xx, Emrah xx, Yağız Rüştü xx (Mete dk. 46 x), Mehmet Tolunay xx, Umut Koray xx (Burak dk. 90 ?)

Goller: Muhammet Burak (dk 12)(Fatsa Belediyespor), Ali Gayla (dk. 8 pen)(Osmaniyespor)

Sarı kartlar : Muhammet Burak (Fatsa Belediyespor), Mustafa, Umut, Mehmet (Osmaniyespor)

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