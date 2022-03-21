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Ordu Büyükşehir ağaç sökme ve dikme makinesini kendi imal etti Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordulu ustalarla birlikte ağaç sökme ve dikme makinası imal etti. İmal edilen araç ile ağaçlara zarar verilmeden söküm ve dikim işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriliyor

İHA

Ordu Büyükşehir ağaç sökme ve dikme makinesini kendi imal etti Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordulu ustalarla birlikte ağaç sökme ve dikme makinası imal etti. İmal edilen araç ile ağaçlara zarar verilmeden söküm ve dikim işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ağaçların kesilmesini önleyip kolayca yer değiştirmesini sağlayan ağaç sökmedikme makinesi imal etti. Ordulu ustaların emek ve gayretiyle geliştirilen ağaç sökme ve dikme makinesi ile artık ağaç sökümü, taşıma ve dikme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilirken hiçbir ağaca zarar verilmiyor.
Doğal çevrenin korunması amacıyla hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla öne çıkan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hilmi Güler’in talimatlarıyla il genelinde ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Ordu bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için çalışmasını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ağaçları da kesilmekten kurtarıcı çalışmalarıyla takdir topluyor.

Ordulu ustalar üretti
Bu kapsamda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağaçların zarar görmeden taşınmasını sağlayan ve piyasa değeri yüksek olan ağaç sökme ve dikme makinesini kendisi geliştirdi. Teknik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağaç sökme ve dikme makinesi Ordulu ustalar tarafından Ordu Sanayi Sitesi’nde imal edildi.

Her alanda kullanılabiliyor
Büyükşehir Belediyesince geliştirilen ağaç sökme ve dikme makinesi işlevleriyle de birçok konuda kolaylık sağlıyor. Araç, belirli büyüklükteki ağaçların bir yerden bir yere taşınmasına imkan veriyor. Böylece herhangi bir inşaat sahasında kalan ve o zamana kadar nakledilme imkanı olmadığı için ağaçların zarar görmeden taşınması ve yeni yerine dikilmesi sağlanıyor. Araç, söküm çalışmasının yanı sıra ağaç dikilecek çukuru kendisi açıyor, makinenin arkasında bulunan bomlar ise ağacı kavrayarak dikimini gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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