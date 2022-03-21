Ordu Devlet Hastanesi’nde 14 yılda 4 bin 400 kalp ameliyatı yapıldı

Ordu Devlet Hastanesi’nde 2008 yılından bu yana hizmet veren Açık Kalp Ameliyatı ve Koroner Anjiyo Birimi'nde bugüne kadar 4 bin 400 hastanın kalp ameliyatı yapıldı.

2008 yılında devletözel sektör iş birliği ile Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atilla Öztürk döneminde açılan, Türkiye’nin sayılı kalp doktorlarından Prof. Dr. İsmet Dindar ve 13 kişilik ekibi tarafından ilk kalp ameliyatlarının başladığı Ordu Devlet Hastanesi Açık Kalp Ameliyatı ve Koroner Anjiyo Birimi, en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Ordu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Mihriban Yalçın, Açık Kalp Ameliyatı ve Koroner Anjiyo Birimi’nin açılmasından bu yana 4 bin 400. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdiklerini ve sağlıklı biçimde taburcu ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Yalçın, “2008’den buyana gerek yoğun bakım gerek cerrahi ameliyat gerekse servis hizmetleri açısından birimimiz dünya standartlarında hizmet vermektedir. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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