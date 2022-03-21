Zaferin kahramanları tiyatroyla canlandırıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi ve anma programı gerçekleştirildi.

Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterinin çoğu bölümde ise izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen program Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası konuşan Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Hüsamettin Aydemir, “Son kalenin kilidi Çanakkale, giriş kapısı ise İstanbul’dur. Çanakkale’yi geçtikleri takdirde Osmanlı’ya son verecekler. 1071’den hayallerini süsleyen Anadolu asma köprüsüne hakim olacaklar ve İslam’ın son kalesini yıkacaklardır. Bunu başaracaklarına o kadar emindirler ki İngiliz hükümetinin Akdeniz Filo Komutanı Amiral Sir Somerset Arthur Gouch Calthorpe, 2 Mart 1915’te Londra’ya çektiği telgrafta şöyle der; ‘Hava müsait gittiği takdirde iki haftada İstanbul’da olacağımızı ümit ediyorum.’ Ancak uzun yıllar donanmaları yenilgi yüzü görmemiş, güneşin batmadığı ülke lakabını verecekleri devlete ilk yenilgisini küçümsedikleri Osmanlı Ordusu tattıracaktır. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü, 14 Ay, 14 gün süren Çanakkale Savaşları bir destandır” dedi.

Yapılan konuşma sonrası Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programda hazırlanan tiyatro gösterisinde, savaştaki ailelerin yaşadıkları, askerler, o günün şartları ve düşman işgalinden kurtulan memleketin bu güne nasıl gelindiğini anlatan gösteri izleyicilerden tam not aldı.

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