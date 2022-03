Altınordu’da özel çocuklar unutulmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen program ile down sendromlu çocuklar evlerinde ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla ekipler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocukları unutmadı. Hazırlanan program kapsamında ekipler özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, bir isteklerinin olup olmadığını sordu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Her çocuğun özel olduğunu söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Sevmek için engel yoktur. Dünya onların tebessümü ile çok daha güzel çünkü +1 fark ile bir adım öndeler. Down sendromu bir hastalık değil, farklılıktır. Yüksek insani değerleri ve karşılıksız sevgileriyle dünyamıza ayrı bir güzellik katan özel kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmalarını destekliyor ve bu konuda da sorumluluk alarak çalışıyoruz” dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Ordu’nun ilki olan sosyal sorumluluk projesi Down Kafe ile ilgili de konuşan Başkan Tören, “Down sendromlu bireylerin öncelikli olacağı, engelli gençlerin istihdam edilerek sosyal yaşamlarını ve kişisel gelişimlerini sürdürebilmelerini, sosyal bir ortamda iş hayatında aktif yer alarak üretime katılmalarını amaçladığımız, engellerin sevgiyle hep birlikte aşılabileceği mekan Down Kafe’miz hazır. İnşallah kısa süre sonra gençlik caddemizde süren çalışmaların tamamlanmasıyla oluşacak sosyal kampüs içerisinde kafemiz kapılarını misafirlerine açacak” ifadelerini kullandı.

