Ordu’da torbacılara aman yok

Ordu’da son bir hafta içerisinde uyuşturucu kullanan ve torbacı tabir edilen ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.
1420 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 operasyonda hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 4’ü uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 113 gram esrar, 13 gram metanfetamin ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.