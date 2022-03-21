ODÜ ‘de Nevruz kutlaması

Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) Nevruz Bayramı programı gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği öğrencisi Leyla Musalı, “Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. Nevruz Bayramı’nda Azeri halkına özel bazı adetlerimizde vardır. Ben bir Azeri olarak sizlere onlardan da bahsedeceğim. Mesela Keçel ve Kosa. Azerbaycan’daki vazgeçilmez kişileridir. Onların oyunları bayrama özel olarak kış ve yazın kavgasını, farklarını ifade ediyor. Hem bayram alanındaki insanları eğlendiriyor hem de bayramın önemini bizlere anlatıyor. Nevruz bayramı yıllarca kutlanmış ve kutlanmaya devam edilen bir bayramdır. Bir gün herkesin kesinlikle böyle bir bayram etkinliğine katılmasını temenni ederim" dedi.



Nevruz Türk dünyasında kutlanır

Tıp Fakültesi öğrencisi Aziz Muradi, “Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, günlerin uzayıp sıcaklıkların artmaya başladığı 21 Mart'a rastlamaktadır. Bu günlerde doğa da uyanıp canlanmaya başladığından Nevruz günleri, baharın da başladığı günlerdir. Nevroz bayramı, Semerkant’dan Buhara’ya kadar, Taşkent’ten Aşkabat’a kadar, Duşanbe’den Belh’e kadar, Kabil’den Tebriz’e kadar, Şiraz’dan Bağdat’a kadar, Bakü’den İstanbul’a kadar ve Avrasya coğrafyasında yaşayan bütün insanlar bugünü Nevruz Bayramı olarak kutluyorlar. Tarihten ve atalarımızdan gelen bu güzel geleneği, bu ortak kültür değerimizi sonsuza dek yaşatma ve bize yurt olan doğa ve çevremizi en iyi şekilde koruma bilinci ve arzusuyla, Nevruz Bayramı’nızı kutluyorum" diye konuştu.



"Nevruz, Türk'ün öz bayramıdır"

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da şöyle konuştu: “Yüzyıllardır Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşatılan değerlerimizden biri olan Nevruz; baharın gelişinin, bolluk ve bereketin simgesi olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygıyı yaşatan bir bayramın adıdır. Bu duygularla Nevruz Bayramı’nızı kutlar, barış ve huzurun egemen olduğu yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ederim.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Nevruz’un Türk Milletine ait bir bayram olduğunu belirtti. Tezcan, “Nevruz bize bahar geldi, kalk uykudan, heyecanlan, toprağı ek ve sana geri versin diyor, insanları sev, güne gülerek başla çünkü tabiat canlandı diyor. Bir haber veriyor sizi dürtüyor. Bayramların anlamında bir derinlik vardır onu görmek gerekir, Nevruzun da anlamı toprakla buluşma günü, toprağı sahiplenme, eşeleme günü. Bayramların birleştirici özelliği varsa bu mayayı bizler çalmalıyız. Nevruz Bayramı’nız kutlu olsun” İfadelerini kullandı.

Programın devamında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Kemal Saylan “Nevruz” konulu bir sunum gerçekleştirerek Nevruz Bayramı’nın tarihi süreciyle ilgili dinleyicileri bilgilendirdi.

Programa, Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ODÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşcı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fakülte Dekanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

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