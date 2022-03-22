Karda off-road heyecanı



Ahmet BAYRAK/ULUBEY(Ordu),(DHA) ORDU´nun Ulubey ilçesinde off-road ekibi, Karadeniz´in zorlu arazilerdeki adrenalin tutkularını, karla kaplı Ulubey ilçesi Sayacabaşı mesiresine taşıdı. Maceracı ekip, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde arazi araçlarıyla off-road heyecanı yaşadı.

Ordu Gezenbilir ve Gölköy off-road kulüpleri üyeleri, ortaklaşa düzenlediği etkinlikle karla kaplı Ulubey Sayacabaşı mesiresinde bir araya geldi. Kentte etkili olan kar yağışını adrenalin yaşamak için fırsata çeviren üyeler, 1,5 metreyi bulan kar üzerinde arazi araçlarıyla off-road heyecanı yaşadı. Denizden bin 100 metre yükseklikteki alanda farklı rotalarda off-road yapılan bazı araçlar, kara saplandı. Bu araçlar konvoydaki diğer araçlara halat yardımıyla bağlanıp çekilerek çıkarıldı. Off-road etkinliği havadan da görüntülendi.

`BAZI ARAÇLAR YOLLARDA KALDI'

Ordu Gezenbilir Off-Road Kulübü Başkanı Muhammer Çelebi, "20 araç 50 kişilik ekiple günü bu şekilde değerlendirdik. Bazı araçlar yolda kaldı, iterek çekerek kurtardık. Eğlenceli vakit geçirdik. Gölköy´den İsmail Garip Başkanımız ve ekibinin de desteğiyle hem kaynaşma hem bir gezi olsun istedik. Güzel bir gün oldu" dedi.

Gölköy Off-Road Kulüp Başkanı İsmail Garip de "Gezenbilir bizim kardeş kulübümüz. Hem onlara destek olalım hem de karda güzel bir gün geçirelim, diye Gölköy ilçesinden çıkıp ekip arkadaşlarımızla buraya geldik. Sayacabaşı´nda toplandık güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ulubey Ahmet BAYRAK

2022-03-22 10:40:07



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