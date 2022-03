Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Ordu’nun Ünye ilçesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından organize edilen “Kamu Yöneticiliği Kariyeri” konulu düzenlenen konferansta Ordu Valisi Tuncay Sonel konuşmacı olarak katıldı. Çocukluk yılları, lise yılları, kaymakamlık ve valiliğe geldiği görev yıllarındaki tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaşan Vali Sonel, “Asla hayallerinizden vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Programın açılışında konuşan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, “Ünye İİBF olarak amacımız dünyada ve ülkemizde geçerli bilgi üretmek. Bilimsel ufku geniş öğrencilerin donanımlı olarak her türlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak yetiştirmektir. Fakültemizde iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerimizde yaklaşık 1000 lisans ve 85’i aşkın yüksek lisans öğrencimiz öğrenim görmektedir. 4 profesörümüz, 12 doçentimiz, 9 doktor öğretim üyemiz, 3 öğretim görevlimiz ve 17 araştırma görevlimiz ile toplam 45 akademik personel ve 18 idari personelimiz ile eğitimöğretim faaliyetine devam ediyoruz” dedi.

Ünye’ye üniversite olarak 165 dönüm araziyi kazandırıldığını söyleyen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Ünye’de bulunan fakültemiz geçmişi olan köklü bir fakülte. Ünye’de bir de yüksekokulumuz var. Türkiye’de olan hemen her bölüm Ünye İBBF’de var. Kadromuz her geçen gün güçleniyor. Ünye’ye üniversite anlamında 165 dönüm araziyi kazandırdık. Oraya yeni bir kampüs yapıyoruz. Fakülteyi de yüksekokulu da buralardan kaldıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Programa konuşmacı olarak katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Bugün geçmişimizden günümüze bakacağımız zaman hepimizin kendisine göre elbette hayalleri var. Bizim de çocukluk, lise, üniversite ve görev yıllarımız oldu. Her yılımız bizlere ayrı bir sorumluluk yükledi. Bu oturduğunuz sıralarda bizler de oturduk. Bugün ülkemizin bir köşesinde bulunan doğulu kardeşimizde geleceği yetiştiren öğretmenlerden oldu. Batı’daki kardeşimizde vatanını savunan askerimiz oldu. Hangi görev veya iş olursa olsun her işimizi, görevimizi severek yapalım. Hayallerimizin peşinden koşalım ve asla vazgeçmeyelim. Dün bizler de çocuktuk ama bugün sorumlulukları olan bir bireyiz. Sizler de sorumluluklarınızı taşıyacak ve geleceğe sıkı hazırlanan kişiler olun. Hedefinizi belirledikten sonra o doğrultuda çalışın. Öğrencilik yıllarında üniversite yıllarında bizler diyorduk; acaba kazanabilecek miyiz, oraya girebilecek miyiz? Çalışın ve yeter ki sizler isteyin. Bir amcanız, abiniz olarak söylüyorum: Hangi mesleği yaparsanız yapın, severek yapın. O işte mutlu olun. Bugün dahi ilk mesleğe girdiğimizdeki o heyecan var üzerimizde. Hangi iş olursa olsun o heyecanı duymak, garibin duasını almak Yıllar sonra pamuk tarlasından topladığınız çocukların karşınıza öğretmen olarak çıkması, avukat olarak çıkması. Bunu öğretmenlerimiz, öğretim görevlisi arkadaşlarımız daha iyi yaşıyordur. Hangi işi yaparsanız yapın; mutlu olun ve o işten heyecan duyun. İlerde güzel yerlerde olacaksınız. Mili takım ruhunu ve biz demeyi ekip çalışmasında olmayı unutmayınız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşma sonrası Ordu Valisi Tuncay Sonel’e çiçek ve teşekkür belgesi verildi. Vali Sonel ise bu hareket karşısında kendisine verilen çiçeği fakültedeki en kıdemli akademisyen olan Dr. Öğretim Üyesi Nedim Dikmen’e verdi.

