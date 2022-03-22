Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden vazgeçmeyin”

İHA

Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Ordu’nun Ünye ilçesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından organize edilen “Kamu Yöneticiliği Kariyeri” konulu düzenlenen konferansta Ordu Valisi Tuncay Sonel konuşmacı olarak katıldı. Çocukluk yılları, lise yılları, kaymakamlık ve valiliğe geldiği görev yıllarındaki tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaşan Vali Sonel, “Asla hayallerinizden vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulundu.
Programın açılışında konuşan Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, “Ünye İİBF olarak amacımız dünyada ve ülkemizde geçerli bilgi üretmek. Bilimsel ufku geniş öğrencilerin donanımlı olarak her türlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak yetiştirmektir. Fakültemizde iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerimizde yaklaşık 1000 lisans ve 85’i aşkın yüksek lisans öğrencimiz öğrenim görmektedir. 4 profesörümüz, 12 doçentimiz, 9 doktor öğretim üyemiz, 3 öğretim görevlimiz ve 17 araştırma görevlimiz ile toplam 45 akademik personel ve 18 idari personelimiz ile eğitimöğretim faaliyetine devam ediyoruz” dedi.
Ünye’ye üniversite olarak 165 dönüm araziyi kazandırıldığını söyleyen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Ünye’de bulunan fakültemiz geçmişi olan köklü bir fakülte. Ünye’de bir de yüksekokulumuz var. Türkiye’de olan hemen her bölüm Ünye İBBF’de var. Kadromuz her geçen gün güçleniyor. Ünye’ye üniversite anlamında 165 dönüm araziyi kazandırdık. Oraya yeni bir kampüs yapıyoruz. Fakülteyi de yüksekokulu da buralardan kaldıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”
Programa konuşmacı olarak katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Bugün geçmişimizden günümüze bakacağımız zaman hepimizin kendisine göre elbette hayalleri var. Bizim de çocukluk, lise, üniversite ve görev yıllarımız oldu. Her yılımız bizlere ayrı bir sorumluluk yükledi. Bu oturduğunuz sıralarda bizler de oturduk. Bugün ülkemizin bir köşesinde bulunan doğulu kardeşimizde geleceği yetiştiren öğretmenlerden oldu. Batı’daki kardeşimizde vatanını savunan askerimiz oldu. Hangi görev veya iş olursa olsun her işimizi, görevimizi severek yapalım. Hayallerimizin peşinden koşalım ve asla vazgeçmeyelim. Dün bizler de çocuktuk ama bugün sorumlulukları olan bir bireyiz. Sizler de sorumluluklarınızı taşıyacak ve geleceğe sıkı hazırlanan kişiler olun. Hedefinizi belirledikten sonra o doğrultuda çalışın. Öğrencilik yıllarında üniversite yıllarında bizler diyorduk; acaba kazanabilecek miyiz, oraya girebilecek miyiz? Çalışın ve yeter ki sizler isteyin. Bir amcanız, abiniz olarak söylüyorum: Hangi mesleği yaparsanız yapın, severek yapın. O işte mutlu olun. Bugün dahi ilk mesleğe girdiğimizdeki o heyecan var üzerimizde. Hangi iş olursa olsun o heyecanı duymak, garibin duasını almak Yıllar sonra pamuk tarlasından topladığınız çocukların karşınıza öğretmen olarak çıkması, avukat olarak çıkması. Bunu öğretmenlerimiz, öğretim görevlisi arkadaşlarımız daha iyi yaşıyordur. Hangi işi yaparsanız yapın; mutlu olun ve o işten heyecan duyun. İlerde güzel yerlerde olacaksınız. Mili takım ruhunu ve biz demeyi ekip çalışmasında olmayı unutmayınız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşma sonrası Ordu Valisi Tuncay Sonel’e çiçek ve teşekkür belgesi verildi. Vali Sonel ise bu hareket karşısında kendisine verilen çiçeği fakültedeki en kıdemli akademisyen olan Dr. Öğretim Üyesi Nedim Dikmen’e verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin ...
Fatsa’da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı
YEREL HABERLER Fatsa’da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı
Fatsa'da ücretsiz olarak 2 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Fatsa'da ücretsiz olarak 2 bin fidan dağıtıldı
Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak değeri” BAU Konservatuar ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 49’uncu yılında anıldı
YEREL HABERLER Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak ...
Karda off-road heyecanı
YEREL HABERLER Karda off-road heyecanı
Kazada ölen öğretmenin ailesi isyan etti: “5 yıl değil müebbet istiyoruz”
YEREL HABERLER Kazada ölen öğretmenin ailesi isyan etti: “5 yıl ...
Başkan Tavlı çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Tavlı çalışmaları değerlendirdi
Ordu’da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine izin yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine ...
ODÜ ‘de Nevruz kutlaması
YEREL HABERLER ODÜ ‘de Nevruz kutlaması
Ordu’da torbacılara aman yok
YEREL HABERLER Ordu’da torbacılara aman yok
Ordu’da trafikte hataya yer yok
YEREL HABERLER Ordu’da trafikte hataya yer yok
Ordu’da ambulansın ulaşamadığı noktaya UMKE yetişiyor
YEREL HABERLER Ordu’da ambulansın ulaşamadığı noktaya UMKE yetişiyor
Altınordu’da özel çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Altınordu’da özel çocuklar unutulmadı
Zaferin kahramanları tiyatroyla canlandırıldı
YEREL HABERLER Zaferin kahramanları tiyatroyla canlandırıldı
Ordu'da 2 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi
YEREL HABERLER Ordu'da 2 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi
Ordu Devlet Hastanesi’nde 14 yılda 4 bin 400 kalp ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Ordu Devlet Hastanesi’nde 14 yılda 4 bin 400 kalp ...
Ordu Büyükşehir ağaç sökme ve dikme makinesini kendi imal etti Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordulu ustalarla birlikte ağaç sökme ve dikme makinası imal etti. İmal edilen araç ile ağaçlara zarar verilmeden söküm ve dikim işlemleri kolaylıkla gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir ağaç sökme ve dikme makinesini kendi ...
Mobil sağlık tarama aracı, minikler için yollarda
YEREL HABERLER Mobil sağlık tarama aracı, minikler için yollarda
Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar spor faaliyetleri ile eğlendi
Ordu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'dan İdlib'e kardeş yardımı
YEREL HABERLER Ordu'dan İdlib'e kardeş yardımı
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Osmaniyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Osmaniyespor: 1
Ünye’de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu
YEREL HABERLER Ünye’de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola ...
Ordu’ya “Yılın en iyi ve nitelikli kültür sanat sezonu geçiren belediyesi” ödülü
YEREL HABERLER Ordu’ya “Yılın en iyi ve nitelikli kültür sanat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.