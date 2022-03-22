Fatsa'da korkutan heyelan, 15 katlı binaya tehdit oluşturdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında Fatih Mahallesi Şöhret Sokak'ta bulunan bahçede heyelan meydana geldi. Heyelan, 15 katlı bir binaya da tehdit oluşturdu.



Meydana gelen toprak kayması sokakta yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, bir apartmanın yol güzergahı da bu nedenle kısa süreliğine kapandı. Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken toprak kaymasının yer yer gerçekleştiği görüldü. Heyelan, 15 katlı bir binaya da tehdit oluşturdu.

Bölgede aynı yerde ikinci defa toprak kaymasının yaşandığını belirten mahalle sakinleri aşırı kar yağışları neticesinde heyelanın olduğunu belirtti.

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