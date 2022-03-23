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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da oryantiring müsabakaları başladı

İHA

Ordu'da Oryantiring Grup Müsabakaları başladı. 17 ilden 400'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışmalar bir gün sürecek.

Ordu’da oryantiring müsabakaları başladı

Ordu'da Oryantiring Grup Müsabakaları başladı. 17 ilden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışmalar bir gün sürecek.
Ordu Lisesi Spor Salonunda yapılan seremonide saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Seremoni sonrası Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç konuşma gerçekleştirdi. İl Müdürü Mustafa Genç konuşmasında, 17 ilden gelen sporculara başarılar dileyerek, “Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen, Ordu Valiliğimiz himayesinde Altınordu Belediyemiz, kurumlarımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ev sahipliği yaptığımız okul sporları Oryantiring Grup Müsabakalarının açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Sizleri ilimizde ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimize, müdürlerimize ve antrenörlerimize huzurlarınızda teşekkür ederim. İnşallah Karadeniz’in incisinde bu güzel organizasyon ile birlikte sizleri kazasız belasız evlerinize yollarız. Sizle burada arzu ettiğiniz, çalıştığınız emeklerin karşılığı olarak madalyalarınızı alırsınız, Türkiye şampiyonasında inşallah yarışma fırsatı elde edersiniz” dedi.
İl Müdürü Mustafa Genç’in konuşmasından sonra sporcular Tayfun Gürsoy parkı ve çevresinde bulunan aldıkları haritalarda işaretlenen noktalarda bulunan bayraklarını pusula eşliğinde aradılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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