Kızılay Başkanı Enginyurt: "Ordu için 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım tanımlandı"

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Ordu’da her gün farklı ilçelerde iftar yemekleri vermeye hazırlandıklarını, bu çalışmalara ek olarak 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardımın tanımlandığını söyledi.

Tüm dünyadaki pandemi nedeniyle 2021 yılı Ramazan ayında sadece Altınordu ilçesinde evlere iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay Ordu şubesi, bu yıl mobil aşevi ile ilçeleri dolaşarak, iftar organizasyonları düzenleyecek.



“Kızılay ramazan ayında Ordu’da 1 milyon lira nakdi yardım yapacak”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, “Ramazan ayı için hazırlıklarımıza başladık. Şimdi genel merkezimizden sadece Ordu için 1 milyon liranın üzerinde nakdi yardım tanımlandı. Bunu, Ordu ve 19 ilçemizin tamamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardım olarak dağıtacağız. Yine genel merkezimizden gelecek olan gıda çekleri ve kolilerimiz olacak bunları da dağıtacağız. Bizim kendi şubemiz aracılığıyla hayırsever vatandaşlarımızın yaptıracağı gıda kolilerimiz olacak bunları da yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.

İlçe meydanlarında yaklaşık bin kişilik iftar yemeği vereceklerini ifade eden Enginyurt, “Biliyorsunuz mobil aşevimiz var onunla biz geçtiğimiz ramazan her gün günde bin kişiye mahalle mahalle gezerek yemek dağıtmıştık. Bu sene artık pandeminin de sona yaklaşmasıyla inşallah açık iftar yemeklerine dönüştüreceğiz bunu. Her ilçemizde mobil aşevimizle yine bin kişilik meydanlarda açık iftar verip ihtiyaç sahipleri ile buluşmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.