Başkan Tören: “Çalışmalarımızın merkezinde yeşil kalkınma var”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile kamu kurum ve kuruluş binalarına ait alan ve bahçeler yeşillendiriliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, talimatıyla başlatılan çalışmalar ile okul bahçelerinden sonra kamu kurum ve kuruluş binalarına ait alan ve bahçeleri de yeşillendiriyor. Şehrin 100’üncü yılına özel 100 bin fidan projesi çerçevesinde 80 Bin ceviz fidanını kırsal mahallelerde hem şehrin yeşil varlığına katkı, hem de tarımsal üretimde çeşitliliği artırıcı bir yaklaşımla toprakla buluşturan Altınordu Belediyesi, merkezde ise fidan dikimlerini sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet ve jandarma hizmet binalarının bahçelerinde başlayan narenciye fidan dikimleri, uygun alana sahip tüm kamu kurum ve kuruluş bahçelerinde devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Hem evlatlarımızın hem de şehrimizde yaşayan tüm canlıların çevre üzerindeki haklarını gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Kadim kültürümüzden ilhamla yeşil kalkınmayı tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştirerek çevrenin korunması öncelikli bir yaklaşımla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Doğanın ve çevrenin korunması, şehrimizin doğal güzelliklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması temel önceliklerimizin başında yer almaktadır. Geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaktan bir an olsun geri durmayacağız. Hemşehrilerimize çevreye ve doğaya gösterdikleri üstün duyarlılık için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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