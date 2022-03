Fransa’da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan ve Ukrayna’da yaşananlara kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa’nın ayıbını yüzüne vurdu. Başkan Güler, “Burada bir adaletsizlik var, burada bir seyretme var, burada bir etik sorunu var. Seyretmekle olacak bir şey değil bu. Bunun için derhal müdahale gerekli ve bu trajediye son verilmeli” dedi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul Toplantısı için Fransa’da bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, birçok Avrupa ülkesinin 150 binden fazla yerel yönetimini ilgilendiren Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42. Genel Kurulu'na katıldı.



Başkan Güler, Ukrayna delegasyonu ile yan yana oturdu

Genel Kurul toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Grup Toplantısında söz alan Başkan Güler, Ukrayna’da yaşanan drama kayıtsız kalmadı. Ukrayna Delegasyonu üyeleri ile yan yana oturan Başkan Güler, konuşmasında yaşananlara karşı başta Avrupa olmak üzere dünyanın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini söyledi.



“Avrupa’nın ortasında yaşanan bu olaya müdahale edilmelidir”

Yaşananları seyretmek yerine müdahale etmek gerektiği vurgusu yapan Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa’nın ortasında bir dram yaşanıyor. Avrupa seyretmemeli. Buraya insani yardımmış, yiyecek içecek gidecekmiş, ilaç gidecekmiş bunlar olduğu zaman görevinizi yapmış mı oluyorsunuz? Bunu yaptığınız zaman bir yerde trajedinin devam etmesini desteklemiş oluyorsunuz. Burada yapılması gereken şey, savaşın derhal durdurulmasıdır. Biz Türkiye olarak Ukrayna ve Rusya ile aynı denizde kıyıdaşız. Hem Rusya ile hem Ukrayna ile köklü ilişkilerimiz var. Devamlı olarak bize Alman şansölyesinden tutun Yunanistan Başbakanına kadar İsrail’e kadar herkes bize ziyarete geliyor. Burada yapılması gereken seyretmek değil müdahale etmek ve bu işin durmasını sağlamak. Burada duygusal konuşmalarla Ukrayna’nın gözyaşını, akan kanını durdurmuyoruz.”



“Bir daha yaşanmaması için net tavır ortaya koymalıyız”

Tarihte bu tür olayların yaşandığını ve bir daha yaşanmaması için net bir tavrın olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Ben eski bir Enerji Bakanı olarak bu işin temelinde enerji kadar ahlaki sorunları görüyorum. Burada bir adaletsizlik var, burada bir seyretme var, burada bir etik sorunu var. Seyretmekle olacak bir şey değil bu. Bunun için derhal müdahale gerekli ve bu trajediye son verilmeli. Kimse rol yapmasın, ilaç yardımı yapıldığı zaman bu iş bitecek mi? Onun için kimse bu yardımlarla görevini tam yaptığını zannetmesin. Müdahale edilmesi lazım ve her iki tarafla da konuşup bunun temel sorunlarının incelemek gerekir. Tarihte de bunların benzerleri oldu. Ama bundan sonra olmaması için burada bizim çok net bir tavır göstermemiz lazım. Retorikle olacak şeyler değil bunlar.”



Ukrayna Delegasyonu’ndan Başkan Güler’e teşekkür

Oturum sonrası Ukrayna Delegasyonu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.



“Bu savaşın kazananı yok, aksine kaybeden halklar olacaktır”

Başkan Güler, Grup toplantısının ardından gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42. Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında Rusya Ukrayna arasındaki sorunu dile getiren Başkan Güler, tüm Avrupa ülkeleri delegasyonlarının katıldığı toplantıda İngilizce yaptığı konuşmasında şu görüşleri ifade etti:

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve kabul edilemezdir. Saldırılara derhal son vermesi için Rusya nezdinde ilk günden beri girişimde bulunuyoruz. Bu savaşın kazananının olmayacağını, aksine kaybedenin halklar olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Bu zorlu dönemde tüm imkanlarımızla Ukrayna’nın yanındayız. Gerek ikili planda gerek uluslararası platformlarda her türlü desteği sağlıyoruz. Hepimizin önceliği, akan kanın, gözyaşının, yıkımın durdurulması olmalıdır. Bunun için öncelikle kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerekmektedir. Savaşın devam ettiği bir ortamda tarafları Bakan düzeyinde bir araya getiren 10 Mart Antalya toplantısı diplomasi adına bir başarıdır, önemli bir başlangıç teşkil etmiştir. Bahse konu toplantının hemen ardından Dışişleri Bakanımız ayrıca, 16 ve 17 Mart tarihlerinde Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya birer ziyaret gerçekleştirmiştir. Her iki ülke ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarına iyi niyetli yaklaşımları sebebiyle teşekkür ediyorum. Diğer yandan, Belarus’ta yürütülen müzakereleri de destekliyoruz. Yegane hedefimiz barışın yeniden tesisidir.”



“Ukrayna meselesi Batı için samimiyet sınavıdır”

Başkan Güler, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul Toplantısı’nın ardından düzenlenen oturumlarda söz alarak görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaşmaya devam etti. Oturumlarda Ukrayna meselesinin ciddi bir mesele olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Ukrayna meselesi Batı için ciddi bir samimiyet, kapsamlı bir etik ve erdem sınavıdır” diye konuştu.



“Savaş bitse dahi esas savaş sosyal alanlarda olacak”

Başkan Güler, UkraynaRusya arasındaki sürecin daha yeni başladığını ve sonraki süreçte çok daha olumsuzluklara yol açacağına dikkat çekti. Suriye’de yaşanan karışıklıklar dolayısıyla milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptıklarını ve UkraynaRusya arasında yaşanan sorunlarında benzer sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Ukrayna olayı daha yeni başlıyor. Suriye ile ilgili çok geniş tecrübelerimiz var. Suriye’den gelen milyonlarca Suriyeliyi barındırıyoruz. Bunu tüm gerçekleri ile biz yaşıyoruz. Ukrayna olayı daha yeni başlıyor. Savaş bitse dahi esas savaş sosyal alanlarda olacak. Çocuklar, gençler, yaşlılar, işsizler, eğitim ve sağlık meselesi, insani davranış farklılıkları bunlar çok çok önemli konular. Biz milyonlarca Suriyeliyi eğitiyoruz, onlarla suyumuzu ekmeğimizi ve geleceğimizi paylaşıyoruz. Bu noktaya dikkat çekmek isterim. Sizler yüz kişi, bin kişi gibi rakamlardan bahsediyorsunuz, biz milyonlarla ilgileniyoruz.”



“Çok boyutlu, çok yönlü problematik bir gelecekle karşı karşıyız”

Savaşın aslında bir enerji savaşı olduğuna dikkati çeken Başkan Güler, doğalgazın enerjinin dışında tarımda da gübrenin ham maddesi olarak kullanıldığını, bu durumun başka olumsuz gelişmelerini tetikleyebileceğini vurguladı.

Dolayısıyla çok boyutlu, çok yönlü problematik bir gelecekle karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Güler, “Bunun için ortak çözüm arayışlarına ve tecrübe paylaşımlarına şimdiden, geç kalmadan başlamalıyız” dedi.

