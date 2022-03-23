2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Orman Haftası kutlandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda, Orman Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, katılımcılara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı.

Ordu’nun en önemli turistik alanlarından olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda, Orman Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte kayak yarışları yapıldı, telesiyej ücretsiz olarak kullanılarak, kayak merkezinin zirvesine ulaşıldı. Etkinlikte Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Belediye Başkanı Yener Kaya, Orman İl Müdürü Uğur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu zirveden kayak yaparak iniş yaparken, öğrenciler ise kızaklarla yarıştı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Orman Haftası’nı kentin en önemli turistik alanlarından birisi olan Çambaşı Kayak Merkezi’nde kutlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrencilerin de katılımıyla güzel bir aktiviteye imza attıklarını ifade eden Kaymakam Şahin, “Kamu görevlilerimiz, idareci arkadaşlarımız ve ormancı arkadaşlarımız da buradalar. Burada bulunan telesiyejden de faydalandık, kızak yapıyoruz. Renkli bir şekilde haftamızı kutluyoruz. Etkinlik kapsamında ayrıca öğrencilerimize ormanın önemini anlatan bilgilendirmeler de yapıp, katılımcılara fidan hediye edilecek” dedi.

Etkinlikte, kızak yarışlarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, katılımcılara ise ücretsiz olarak fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kaymakam Yasin Şahin, Orman İşletme Bölge Müdür Vekili Hasan Ali Bayram, Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı

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