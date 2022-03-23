Ordu Devlet Hastanesi'nden cerrahi başarı

Ordu Devlet Hastanesi Açık Kalp Ameliyatı ve Koroner Anjiyo Birimi, il genelinde yaptığı başarılı ameliyatlarla 4 bin 400 hastayı sağlığına kavuşturdu.

2008 yılından itibaren hastanede hizmet veren erişkin Kalp Damar Cerrahisi Kliniği yaklaşık 4 bin 400 hastaya başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, “Hastanemizde 2008 yılından itibaren hizmet veren erişkin Kalp Damar Cerrahisi Kliniğimizde dünya standartlarında multidisipliner tecrübeli ekibimizle 4 bin 400 hastamızı sağlığına kavuşturduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Hastanede 4 bin 400’üncü hasta olan ve başarılı bir ameliyat geçiren 61 yaşında Süleyman Taş ise, “Korona oldum şüphesi ile geldiğim hastanede ameliyat olacağımı öğrendiğimde çok korktum. Ameliyatı mı kadın doktor yapacağını duyduğumda endişelendim. Doktor hanım benimle konuşurken bakışlarındaki merhameti gördüm ve korkum endişem azaldı. Doktorluk bakımından insanlık bakımından memnun kaldım, benimle çok ilgilendiler Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.

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