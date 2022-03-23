Kaymakamlık, görme engelli öğrencinin gözlerine ışık oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamlık, görme engelli öğrencinin gözlerine ışık oldu

İHA

Kaymakamlık, görme engelli öğrencinin gözlerine ışık oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan yüzde 90 görme engelli lise öğrencisi Mehmet Şakir İpekçi’nin tablet hayali Ünye Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildi.

İlçenin Kaledere Mahallesi'nde 8 kardeşiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Ünye Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Şakir İpekçi’nin isteği 'Açık Kapı' sayesinde gerçek oldu. İçişleri Bakanlığının 'milletin kapısı' sloganıyla başlattığı ve Ünye Kaymakamlığı'nda hizmet veren Açık Kapı’ya tablet isteğinde bulunan Mehmet Şakir İpekçi’nin başvurusunu, Kaymakam Ayhan Işık ve kaymakamlık personellerinden Emine Çayıroğlu dikkate alarak girişimlerde bulundu.

Eğitimine katkı sağlaması amacıyla temin edilen büyüteçli tablet 18 yaşındaki Mehmet Şakir İpekçi’ye teslim edilirken, Kaymakam Ayhan Işık ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Lise öğrencisinin mutluluğuna ise İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hakan Kuzu da ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu
YEREL HABERLER Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu
Ordu Devlet Hastanesi'nden cerrahi başarı
YEREL HABERLER Ordu Devlet Hastanesi'nden cerrahi başarı
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Orman Haftası kutlandı
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Orman Haftası ...
Başkan Güler, Avrupa’nın Ukrayna ayıbını yüzüne vurdu Avrupa Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Grup Toplantısı Ve Genel Kurulu’nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Avrupa’nın ortasında yaşanan bu olaylar seyretmekle olacak bir şey değil. Bunun için derhal müdahale gerekli ve bu trajediye son verilmeli” “Kimse rol yapmasın, ilaç yardımı yapıldığı zaman bu iş bitecek mi? Onun için kimse bu yardımlarla görevini tam yaptığını zannetmesin” “Bu savaşın kazananı yok, aksine kaybeden halklar olacaktır” “Ukrayna meselesi batı için samimiyet sınavıdır” “Çok boyutlu, çok yönlü problematik bir gelecekle karşı karşıyız. Savaş bitse dahi esas savaş sosyal alanlarda olacak”
YEREL HABERLER Başkan Güler, Avrupa’nın Ukrayna ayıbını yüzüne ...
Başkan Tören: “Çalışmalarımızın merkezinde yeşil kalkınma var”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Çalışmalarımızın merkezinde yeşil ...
Pehlivanlar Ordu’da mindere çıkacak
YEREL HABERLER Pehlivanlar Ordu’da mindere çıkacak
Kızılay Başkanı Enginyurt: "Ordu için 1 milyon TL'nin üzerinde nakdi yardım tanımlandı"
YEREL HABERLER Kızılay Başkanı Enginyurt: "Ordu için 1 milyon TL'nin ...
Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı
YEREL HABERLER Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı
Ordu’da oryantiring müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Ordu’da oryantiring müsabakaları başladı
Faslı hastaya Ordu'da bypass ameliyatı
YEREL HABERLER Faslı hastaya Ordu'da bypass ameliyatı
Aradan 3 yıl geçmesine rağmen Ordu’lu ailenin acıları hala dinmedi Acılı aile 3 yıldır haber bekliyor: “Kemiklerine, saçının teline dahi razıyız”
YEREL HABERLER Aradan 3 yıl geçmesine rağmen Ordu’lu ailenin acıları ...
Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşlar unutulmadı
Prof. Dr. Demir: “Türkiye’de belirli bölgeler su fakirliği sınırına girdi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Demir: “Türkiye’de belirli bölgeler su ...
Fatsa'da korkutan heyelan, 15 katlı binaya tehdit oluşturdu
YEREL HABERLER Fatsa'da korkutan heyelan, 15 katlı binaya tehdit ...
Eda Nur öğretmen ile imam eşinin ölümünde sürücüye 5 yıl hapse tepki
YEREL HABERLER Eda Nur öğretmen ile imam eşinin ölümünde sürücüye 5 ...
Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden vazgeçmeyin”
YEREL HABERLER Vali Sonel'den öğrencilere: “Hayallerinizden ...
Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin ...
Fatsa’da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı
YEREL HABERLER Fatsa’da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı
Fatsa'da ücretsiz olarak 2 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Fatsa'da ücretsiz olarak 2 bin fidan dağıtıldı
Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak değeri” BAU Konservatuar ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 49’uncu yılında anıldı
YEREL HABERLER Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak ...
Karda off-road heyecanı
YEREL HABERLER Karda off-road heyecanı
Kazada ölen öğretmenin ailesi isyan etti: “5 yıl değil müebbet istiyoruz”
YEREL HABERLER Kazada ölen öğretmenin ailesi isyan etti: “5 yıl ...
Başkan Tavlı çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Tavlı çalışmaları değerlendirdi
Ordu’da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine izin yok
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak ve risk oluşturan tütün mamullerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.