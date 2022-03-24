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Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi Yaklaşık yarım asırdır değirmen işletiyor

İHA

Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi Yaklaşık yarım asırdır değirmen işletiyor

1980 yılından beri Ordu’nun Altınordu ilçesinde değirmencilik yapan 83 yaşındaki Muhsin Şendere, eski usul değirmeni ile müşterilerine güler yüzü ile hizmet veriyor.
Yaklaşık 40 yıllık olan değirmenden çıkan mısır unlarının diğer değirmenlere kıyasla daha lezzetli olduğunu belirten, Muhsin Şendere bu mesleği ömrünün yettiği zamana kadar yapmak istiyor. Yıllar önce Ulubey ilçesinde değirmenci olarak iş hayatına başlayan Şendere, yaklaşık 15 yıldır da Altınordu ilçesinde hizmet veriyor.
Değirmenin her koşulda her şartlar altında değerli olduğunu ifade eden Muhsin Şendere, “Bence değirmen gerekli, çünkü tüm ilçelerden buraya mısır geliyor. 2008 yılında burayı ilk açtığımızda iş beni aşınca, iki çocuğuma da işlerini bıraktırıp, burada çalışmalarını sağladım. Değirmenden, değirmene un öğütmesi fark eder. Bunların devirleri düşük olduğu için lezzetli olur, devir yüksek olursa mısırları yakar. Bir de değirmende kullandığımız taş Erzurum taşı, gerçek taş” ifadelerini kullandı.
Bu mesleğe köyünde bulunan bir imam sayesinde başladığını ifade eden Şentepe, “Bu mesleğe başlamam da şöyle oldu: 1980 yılında bir imam hocamız vardı. Onun da değirmeni vardı, oğlu da değirmencilik yapıyordu. Benim de arkadaşlarım olduğu için sürekli yanlarına uğrardım ve hep değirmenin kalabalık olduğunu görürdüm. Sonrasında hocamız bana değirmeni satacağını söyledi, sonrasında değirmeni aldım ve bu şekilde mesleğe başladım. Bir süre köyümde yaptım ve 2008 yılında da Ordu merkeze geldim, o günden bu yana da devam ediyorum.”
Şentepe, bu zamanlarda eski nesil değirmenlerin çok olmadığını belirterek, genç nesillerinde bu mesleğe sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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