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KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında

DHA

KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da Eda Evli (22), sevgilisi Sinan Ş. (36) ile evde kavga ettikten sonra Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandı. Adrese gelen ve kapısı kapalı eve balkondan giren polisler, darbedildiği belirlenen Evli'yi hareketsiz yatarken buldu. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Evli'nin iple boğulduğu değerlendirildi. Sinan Ş., gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda dün akşam doğum gününü kutlayan Sinan Ş., iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Evli, Sinan Ş.'nin daha önce tedbir amaçlı cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darbedildiği anlaşılan Evli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda Evli, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. 
Evde ve Sinan Ş.'nin aracında inceleme yapan polis ekipleri, ilk bulgulara göre, Eda Evli'nin iple boğularak, öldürüldüğünü değerlendirdi. Cinayet şüphelisi Sinan Ş. de aynı evin odasında yakalanıp, gözaltına alındı.
UZAKLAŞTIRMAYI GEÇEN YIL KALDIRTMIŞ
Öte yandan Sinan Ş. ile Eda Evli arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Ş. hakkında verilen uzaklaştırma kararının ise Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Merkez Mustafa KIRLAK
2022-03-24 12:34:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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