ODÜ’de Türk Sanat Müziği konseri

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan gurup tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Üniversitenin morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen konserin koro şefliğini, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener gerçekleştirdi. Konserde, Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından çok sayıda Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, “Solistleri ve hocamızı kutluyorum, bize çok güzel bir zaman yaşattılar. Gerçekten sanat adına zevk aldık, güzellik adına çok mutlu oldum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise, “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz hakikaten çok güzel işler yapıyor ve bize dokunuyor. Ben Sabri hocamıza, buradaki tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üniversitemiz sağlık, fen, teknik ve sosyal alanlarda hayata dair her yerde 17 bin öğrencisi ve bin dolayında öğretim elemanıyla inşallah Ordu’da hizmet üretmeyi sürdürecektir. Ben, Müzik ve Sahne Sanatları Türk Sanat Müziği Topluluğumuzu tekrar tebrik ediyorum” diyerek, konsere katılanlara teşekkür etti.

Program, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan’ın Prof. Sabri Yener’e çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Konsere ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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