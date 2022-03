Heyelan umutlarını yok etti: 3 ay önce taşındıkları yeni evlerini boşalttılar Ordu’da yaşayan çift, evlerini heyelanda hasar gördüğü için boşaltmak zorunda kaldı

Ordu’da bir ailenin komşularının desteğiyle yaklaşık 5 yılda yaptırdığı ve 3 ay önce taşındığı ev, meydana gelen heyelanda hasar gördü. Evi boşaltmak zorunda kalan aile, bir komşularının yanına taşındı.

Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi Kovanlık Sokak'ta bulunan baba ocağında 45 yıldır yaşayan ve maddi durumları kötü olan Günay ve İsmail Rüzgar çifti için komşularının desteğiyle 5 yılda yeni bir ev yapıldı. Babaevinin hemen yan tarafına yapılan eve 3 ay önce taşınan aile, dün sabah kahvaltı yaptıkları esnada büyük bir çatlama sesi duydu. Evlerini kontrol eden Rüzgar çifti, duvarlarda büyük çaplı hasar olduğunu, duvarın arka kısmının göründüğünü fark etti. Yatağa bağlı hastası da bulunan aile, evi boşaltarak bir komşularının yanına taşındı.



“Üç ay önce taşınmışlardı, heyelan nedeniyle evlerini boşalttılar”

Gökömer Mahallesi Muhtarı Özkan Gündüz, kar ve yağmurun fazla yağmasından dolayı halkın yardımıyla yaklaşık 5 yılda yapılan evde büyük bir sesin ardından hasar oluştuğunu söyledi. Muhtar Gündüz, “Büyük bir sesle çökmesi ve ailenin 5 yıldır kullandıkları evin de önündeki harman ile birlikte çökmesi bizleri çok üzdü. Bir tek mutlu olduğumuz tarafı can kaybı yok. Zaten vatandaşların yardımı ile yapılmıştı. Yetkililerimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan ailemize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Şu anda ev durulmayacak durumda ve evi boşalttık, komşularımızın yanına taşıdık. Zaten hasta bir de anneleri var. Ailemiz mağdur oldukları ve eski evlerinde duramadıkları için vatandaşlarımızın yardımıyla buraya ev yapılmıştı ve 3 ay önce buraya taşınmışlardı” dedi.



“Can güvenliğimiz olmadığı için evi boşalttık”

Yeni yapılan evlerine yaklaşık 3 ay önce taşınan 52 yaşındaki Günay Rüzgar, “Eski evimiz durulmayacak hale gelince, komşularımızın yardımıyla bu evi yaptırdık. Bir süre önce buraya taşındık. Dün kahvaltı yaptığımız esnada evden sesler çıktı ve her yerde çatlaklar olduğunu gördüm. Sonrasında komşularımızın yardımı ile evi boşalttık ve komşumuzun evlerine taşındık. Evde çatlaklar ve yarılma var. Heyelan sonrası oldu, diğer eski evimizde de hasar var. Can güvenliğimiz olmadığı için evi boşalttık. Çok şükür ediyorum ki bir anda olup yıkılmadı. Bu nedenle Allah rızası için yardım bekliyorum” diye konuştu.



Çatlakların nasıl büyüdüğünü görmek için duvarlara bant yapıştırdı

Günay Rüzgar, geçtiğimiz günlerde evin duvarlarında çizgi şeklinde çatlaklar olduğunu ve bu nedenle duvara bant yapıştırarak, hasarın büyüyüp büyümediğini gözlemlemek adına bu şekilde bir uygulama yaptığını da ifade etti.



“Dünden bugüne kadar çatlaklar daha da büyümüş”

62 yaşındaki İsmail Rüzgar ise, “55 sene önce annem ve babam tarafından yapılan ev kullanılmayacak hale gelince komşuların yardımıyla bu ev 5 senede yapıldı. Dün sabah kahvaltı yaparken sesler çıktı, korktuk ve çatlakları gördük. Dünden bu yana çatlaklar büyümüş, şu anda durulacak hali kalmadı” dedi.

