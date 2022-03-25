Kadınlar bu merkezde tekstilin inceliklerini öğreniyorlar

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’ ile kadınlar bu alanda yetiştiriliyor.

Altınordu Belediyesi tarafından şehirde kadın ve genç işsizliğe çözüm üretmek amacıyla oluşturulan ve istihdam alt yapılarından biri olan Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi, Ordu işgücü piyasasının tekstil sektöründe en çok aradığı kalifiye elemanları yetiştiriyor. Tekstilde, nitelikli birer usta olma yolunda ilerleyen kadın kursiyerler, 1 aylık sürenin sonunda emeklerinin bir ürüne dönüşmesinin sevincini yaşadı. Dikiş makinelerinin özellikleri ve tanıtımı ile başlayan kurslarda düz dikiş, overlok, recme, delik açma daha sonra da ütü eğitimi alan kursiyerler, tişört dikim aşamasını da başarı ile tamamladılar. Kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından hem sektörde istihdam imkanı bulacaklar, hem de girişimci olarak iş hayatına atılabilecekler.

Sektör hakkında hiçbir bilgi olmadan geldikleri kursta tişört dikebilecek aşamayı geçtiklerini söyleyen kursiyerler, “Artık evde oturmuyoruz, geleceğe bakıyoruz. Tek tek makine çeşitlerini öğrendik, dikim tekniklerini öğrendik. Küçük küçük parçalarla daha sonra normal işlere geçtik tişört diktik. Elimizde bir altın bileziğimiz oldu. Edindiğimiz meslek bizi iş sahibi de yapacak. Bize bu imkanları sunan ve meslek sahibi olmamızı sağlayan Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e teşekkür ediyoruz” dediler.

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