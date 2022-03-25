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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı

DHA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında uluslararası düzeyde aranma kaydı bulunan DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İnterpol Dairesi Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.K.Y.A.'nın kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ üyesi Irak uyruklu M.K.Y.A.'yı Altınordu ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-03-25 18:00:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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