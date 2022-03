Ordu'da heyelan evleri yuttu: 3 ev ve bir ahır yıkıldı, inekler telef oldu Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşanan heyelan nedeniyle 3 ev toprak altında kaldı, can kaybı ve yaralanma yok

Ordu’da meydana gelene heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı, 4 tane büyükbaş hayvan telef oldu. Can kaybı ve yaralanma olmazken, heyelanın devam ettiği mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Kar yağışının ardından yumuşayan toprak örtüsü sonucu oluşan heyelan nedeniyle, Malcuk Sokakta bulunan 5 evden 3’ü yıkıldı. Heyelan nedeniyle yıkılan evler toprak altına kalırken, Erol Türkmen isimli üreticiye ait ev yıkıldı, sonrasında da yanmaya başladı. Heyelan sonucu 4 adet büyükbaş hayvan da telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak insanların girmesine engel olurken, mahalledeki mezarlarda da heyelan nedeniyle yer değiştirdi.



"Sokaktaki 5 evin 3'ü yıkıldı"

Heyelan sonucu büyük hasarın oluştuğu mahalleye giderek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sonrasında ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Tören, “Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi (köy) Mahlcuk Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında son günlerde yağan aşırı kar erimesine bağlı olarak bir toprak kayması sonucu, sokağımızda ikamet eden 5 vatandaşımızın 3’ünün evinin ve bir ahırın göçük altına kaldığına şahit olduk. Çok şükür cana bir halel gelmemiş ancak evlerimiz toprak kayması neticesinde toprak altına kalmış. Can kaybı olmadığı için mutluyuz, Allah beterinden saklasın. An itibariyle ilgili kurumlarımızın yetkilileri burada, devletimiz bütün kurumları ile burada. Mahallelimiz ve yetkililerimiz ile birlikte mevcut alanı gezdik. Allah beterinden korusun” dedi.



“Toprak hareketliliği devam etmekte”

Başkan Tören, teknik heyetten altıkları bilgiye göre toprak hareketliliğinin halen devem ettiğini öğrendiklerini ifade ederek, “Alınan tedbirler ile mevcut toprak kayması sonrası elektrik kontağından çıkan yangın ve yıkımlar sebebiyle büyük hasar oluştu. Sokakta bulunan 5’inci evimiz de halen devam etmekte olan toprak kayması nedeniyle risk altında. Gerekli tedbirler alınmış ve bundan sonraki süreçte tahliye ve diğer tedbirlerle birlikte burada hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için önlemlerimiz alınacaktır. Altınordu Belediyesi olarak valiliğimiz bünyesindeki ilgili kurumlarımız, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerimiz ve diğer birimlerle birlikte bu afatın sonuçlarını en azından etkilerini azaltmak için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.



"Heyelan birden oldu, evim 150 metre aşağı sürüklendi ve yandı"

Heyelan nedeniyle yıkılan ve yangın çıkan, inekleri de telef olan evin sahibi Erol Türkmen, “Sabah 08.00’den sonra Ordu’ya gittim ve hiçbir şey yoktu. Birden ne olduysa oldu. benim yanan evim 150 metre yukarıda idi. Yukarıdan bu alan geldi. Bir tane daha beton evimiz vardı, o şuan kayıp toprak altında. Yine yukarıda da farklı bir evimiz vardı o da şuan kayıpta. Benim ineklerim vardı, şuan onlar burada telef oldular” ifadelerine yer verdi.

Heyelan anı bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

